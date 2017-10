Lo Sporting Lisbona segna ed ecco la reazione di Balotelli. pic.twitter.com/sC22D3KkP8 — Simone (@simostu9) 18 ottobre 2017

Lavince a fatica in Champions League contro loma c'è chi aveva pronosticato un esito diverso. Si tratta di, attaccante del(prossimo avversario della Lazio in Europa League) che come raccontato in un LIVE su Instagram aveva puntato tutto sullo Sporting Lisbona. Ma c'è di più perchè proprio in diretta su Instagrache è valso il momentaneo 1-0 dei portoghesi.