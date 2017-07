Questa sera la Juventus scende in campo per il primo appuntamento della stagione. A New York i bianconeri sfidano il Barcellona di Valverde che nelle prossime ore potrebbe vedere Neymar salire su un volo per Parigi per firmare con il Psg. Calcio d'inizio al MetLife Stadium di East Rutherford il 22 luglio, alle ore 18.00 locali. La partita sarà trasmessa su Premium Sport HD - e in streaming sul servizio per abbonati Premium Play - in diretta alle 00.05 del 23 luglio e in differita alle 10.30 e alle 21.00.