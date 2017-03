Mancano più di due settimane all’andata del quarto di finale Champions tra Juventus e Barcellona (in calendario l’11 aprile allo Stadium), ma i bookmaker internazionali già scaldano i motori in vista della sfida. Il motivo è presto spiegato: ci sarà il primo incrocio tra Giorgio Chiellini e Luis Suarez, dopo il fatidico morso che l’uruguaiano diede al difensore nei mondiali del 2014, nel match in cui la Celeste eliminò l’Italia dal torneo. Il faccia a faccia poteva esserci nel 2015, quando Juve e Barcellona si affrontarono nella finale Champions, ma saltò a causa dell’infortunio di Chiellini, che non giocò l’incontro per un guaio muscolare. Cosa succederà quando i due finalmente si affronteranno? La sigla 888sport ha aperto una serie di scommesse speciali sul duello Suarez-Chiellini: si punta a 50 volte la posta su un’altra azzannata del Pistolero al difensore della Juve, mentre la quota scenderebbe a 26,00 se Suarez mordesse un qualsiasi altro giocatore bianconero. E ancora, riferisce Agipronews, in tabellone c’è pure la “vendetta” di Chiellini: la sua espulsione per un fallo ai danni di Suarez è data a 81,00. Infine, anche un’altra quota “provocatoria”: dopo le polemiche successive al match con il Psg (nel quale l’attaccante blaugrana si è procurato un rigore inesistente) si gioca a 21,00 l’ammonizione di Suarez per simulazione.