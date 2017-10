Si avvicina un appuntamento da non perdere all'Allianz Stadium. La Juventus affronta il Barcellona nella penultima giornata dei gironi di Champions League per vendicare lo schiaffo subito al Camp Nou, quando la partita si chiuse sul 3-0 in favore dei blaugrana. Il match è in programma per mercoledì 22 novembre alle ore 20.45 e si preannuncia imperdibile. Motivo per cui tenete d'occhio date e orari di vendita dei tagliandi, che vi riportiamo qui sotto:



Prima fase- scattata ieri alle 16.00 con la prelazione per i tifosi abbonati, fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre.

Seconda fase- dalle ore 10 di martedì 31 ottobre fino alla mezzanotte di mercoledì 1 novembre, sarà il momento riservato agli abbonati in posti UEFA.

Terza fase- giovedì 2 novembre è il giorno per i possessori della J1897, con la vendita che si aprirà alle 10 per terminare alla mezzanotte. In caso di disponibilità, dalle ore 10 di venerdì 3 novembre e fino alla mezzanotte di domenica 5 novembre, la fase di vendita si estenderà ai Black & White Member.