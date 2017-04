Molta più tensione in casa Barcellona che in casa Juve. Traspare questo dopo le conferenze stampa della vigilia, con Luis Enrique che conclude alzandosi e lasciando la sala stampa piuttosto infastidito all'ennesimo riferimento al ko di Malaga con un deciso: "Non parlo di arbitri". Non sono questi in ogni caso i problemi del Barcellona, che con la squalifica di Busquets dovrà tornare al 4-3-3 e alla versione con Mascherano a centrocampo. Più netta la situazione in casa Juve, ora assente il solo Pjaca e formazione tipo in campo con un solo dubbio: Alex Sandro o Asamoah sulla fascia sinistra. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice.



Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique.