Dopo quasi due settimane di lavoro intenso, tra Vinovo e New York, scende in campo questa notte la Juventus per la prima amichevole della stagione 2017-2018. Nell'esordio nell'International Champions Cup, la squadra di Massimiliano Allegri non si troverà di fronte un avversario qualunque, ma il Barcellona del neo allenatore Ernesto Valverde, ad appena tre mesi di distanza dalla doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Tanta curiosità tra i bianconeri per vedere all'opera soprattutto i nuovi acquisti, Douglas Costa e De Sciglio. Calcio d'inizio alla mezzanotte italiana al MetLife Stadium: segui LIVE su Calciomercato.com la cronaca della partita.



Juventus-Barcellona 0-2

Reti: 15', 26 Neymar.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Lemina, Marchisio, Khedira; Sturaro, Mandzukic, Bentancur.

A disp. Szczesny, Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Caligara, Coccolo, Mandragora, Pjanic, Vogliacco, Rincon, Douglas Costa, Cuadrado, Kean, Dybala, Higuain. All. Allegri.

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Vidal, Piqué, Mascherano, Digne; Rakitic, Samper, Iniesta; Messi, P.Alcacer, Neymar.

A disp. Ezkieta, Ortolá, Vermaelen, Digne, D. Suárez, Arda Turan, Semedo, Umtiti, Sergi Roberto, Aleñá, El Haddadi, Marlon, Douglas, L. Suarez. All. Valverde.

Ammonito: 35' Vidal.



1' - Fischio d'inizio, palla al Barcellona.

1' - Erroraccio di Marchisio, il Barça riparte ma Neymar gestisce male il contropiede.

2' - Messi semina il panico, la Juve si salva in qualche modo.

4' - Sturaro stende Messi al limite dell'area, Neymar spara sulla barriera una punizione da ottima posizione.

8' - E' Marchisio a sgambettare un Neymar in palla vicino al limite dell'area, la punizione questa volta è calciata da Messi col pallone che finisce debolmente a lato.

14' - Vidal rientra dalla destra, diagonale neutralizzato da Buffon.

14' - Finalmente si vede la Juve: Marchisio per Sturaro che pennella per Mandzukic, il croato schiaccia di testa a lato da due pasis.

15' - GOL! Neymar! Uno-due meraviglioso con Paco Alcacer, poi il brasiliano è perfetto nell'infilarla sotto l'incrocio dei pali. Juventus-Barcellona 0-1!

26' - GOL! Neymar! Il brasiliano fa il fenomeno, parte da sinistra e salta tutta la difesa bianconera in un fazzoletto prima di scagliare la palla sotto l'incrocio spiazzando Buffon. Juventus-Barcellona 0-2!

40' - Segnali di Juve, Marchisio pesca Mandzukic in area il cui controllo è troppo macchinoso favorendo l'intervento in chiusura della difesa blaugrana.

42' - Ancora Neymar, ma Buffon gli nega la gioia della tripletta.

43' - Fallo di Marchisio su Neymar, il Principino viene ammonito ma urla contro il brasiliano reo di aver accentuato la caduta.

​44' - Sulla punizione di Messi è Buffon a salvare in angolo.



46' - Inizia il secondo tempo.