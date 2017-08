Secondo Sky Sport, la Juventus non ha avuto nessun tipo di contatto con il Barcellona per Dybala. I blaugrana non solo non si sono fatti avanti con i bianconeri, ma non hanno nemmeno parlato con l'entourage della Joya. La Juventus comunque non ha nessuna intenzione di cedere Dybala e soprattutto non si avverte nessun pericolo che il Barcellona possa tentare un assalto al giocatore.