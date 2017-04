L’attesa sta per finire. Martedì sera a Torino la Juventus affronterà allo Stadium il Barcellona. I tifosi bianconeri nutrono molta fiducia nella propria squadra e sognano la rivincita dopo la sconfitta per 1-3 nella finale all’Olympiastadion di Berlino il 6 giugno del 2015.

Dall’altra parte regna la convinzione di poter arrivare ancora una volta all’ultimo atto della competizione.



Ma in terra catalana cosa pensano nello specifico dei bianconeri e della doppia sfida di Champions League?

Calciomercato.com lo ha chiesto in esclusiva a chi cada dia (ogni giorno) si occupa delle vicende di casa Barça. Ecco l’opinione dei giornalisti interpellati:



JOSEP SOLDADO – LA SEXTA: “Per me la Juventus è il peggior avversario dopo il Real Madrid che il Barcellona avrebbe potuto pescare. Darei un 50% di possibilità a entrambe le compagini di passare il turno, anche se i catalani potrebbero essere favoriti dal fatto che giocheranno la gara di ritorno in casa. E ciò può essere decisivo. Qui c’è una certa euforia dopo la remuntada storica contro il Paris Saint Germain e forse anche per questo le persone erano felici del sorteggio, ma sinceramente penso che non conoscano a fondo i bianconeri – spiega l’inviato -. Buffon, nonostante la sua età, è ancora un portiere fenomenale. Noi sappiamo bene chi sia Khedira per i suoi trascorsi nella Liga e anche Dybala è fortissimo. L’argentino al Barça, magari con Allegri, nella prossima stagione? No, non credo. Il Barcellona investirà tanti soldi nei rinnovi delle sue stelle: Messi, Neymar e Suarez. Non vedo plausibile una spesa di 80-90 milioni per il cartellino della “Joya”. Per quanto riguarda il mister italiano non dovrebbe esserci alcuna possibilità di un suo approdo al Camp Nou. I blaugrana punteranno su Valverde o su Juan Carlos Unzué, attuale collaboratore di Luis Enrique. Tornando alla sfida di Champions pronostico un pareggio con goal per martedì, direi 1-1”.



ALBERT HERNANDEZ - TVE CATALUNYA: “Vedo favorito il Barcellona. Il tridente delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez è forse nel miglior momento di forma di tutta la stagione. C’è molta fiducia nei propri mezzi dopo il 6-1 contro il PSG e devo dire che l’annuncio dell’addio di Luis Enrique a fine stagione ha risvegliato alcuni giocatori che prima sembravano addormentati. I bianconeri hanno dimostrato di poter eliminare qualunque squadra della competizione. Sarà difficile batterli, ma i catalani nutrono rispetto, non paura per gli avversari. Per questo dico che a Torino finirà 1-1, mentre al Camp Nou i blaugrana vinceranno 2-0 – chiarisce il giornalista -. La forza della Vecchia Signora sta nella solidità difensiva ma anche nelle qualità dei singoli. Higuain è un killer in area di rigore, personalmente apprezzo Cuadrado, mentre Dybala gioca in modo differente e contribuisce moltissimo agli attacchi dei bianconeri. A proposito dell’argentino, io penso che presto farà il salto in Spagna o in Inghilterra. Lo vedo bene nella Liga, sia nel Madrid che nel Barça, anche se qui c’è un po’ di overbooking”.



FERNANDO POLO – MUNDO DEPORTIVO: “La sconfitta nell’ultima gara di campionato per 0-2 contro il Malaga è stato un duro colpo per il Barcellona, ma può anche tornare utile. I catalani saranno ancora più attenti e concentrati per la sfida contro la Juventus. Credo che i blaugrana siano favoriti, 55% per la squadra di Luis Enrique contro il 45% di quella di Allegri. Entrambe le compagini hanno molta qualità, ma penso che la differenza la marcheranno quei tre lì davanti del Barça, nonostante la difesa bianconera sia molto forte. Un elogio va anche a calciatori come Dybala, Pjanic o Cuadrado, che potrebbero a mio avviso giocare in Catalogna, perché hanno la tecnica giusta per essere inseriti in una rosa dove questo è un aspetto di primaria importanza. – espone il cronista -. La squalifica di Busquet che non scenderà in campo allo Stadium potrebbe essere importante, ma non dimentichiamoci di Iniesta, che tuttora sta avendo un alto rendimento e del fatto che il Barcellona è forte e ha imparato la lezione di Parigi. Per tutti questi motivi dico che a Torino finirà 3-1 per gli spagnoli”.