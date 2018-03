Terzino dell'Alessandria con un passato nella Juve, Luca Barlocco si è raccontato a Tuttosport. Ecco alcuni passaggi dell'intervista: "Stavo per cominciare l’ultimo anno con la Primavera e verso la fine del mercato in agosto si è creata questa possibilità. Io, che ho sempre tifato per la Juve, non ebbi neanche il coraggio di rifiutarla. Ho avuto la fortuna di conoscere Fabio Paratici e Federico Cherubini per la prima volta quando venni a firmare il contratto a Milano.



Vinovo? Nel corso dell’intero anno svolto con la Primavera bianconera eravamo sempre lì. Mi allenavo spesso assieme alla prima squadra, incrociavo tanti campioni come Pirlo, Buffon, Chiellini. E’ stato un onore lavorare con loro: ho imparato tanto.



Modello? Gareth Bale mi ha stregato per le sue doti: corsa, potenza, il tiro con il mancino. Però se penso a un terzino sinistro in particolare, nella Juve guardo ad Alex Sandro e nel Real Madrid c’è Marcelo che da 15 anni fa la differenza. Mi sarebbe piaciuto prendere il brasiliano come fonte di ispirazione.



Fuori dal campo? Studio giurisprudenza e devo ammettere che l’università occupa una buona parte della mia giornata: al mattino se non mi alleno so già cosa fare. Quest’anno sono passato ai campus on line. Per il resto gioco alla playstation, sono un ragazzo tranquillo, che ama andar fuori a mangiare, provare posti diversi: adoro i pizzoccheri, sono il mio piatto preferito. E poi amo stare con Valeria: non viviamo ancora insieme, ma siamo fidanzati da quasi sei anni.



Fine carriera? E’ sempre difficile staccarsi dal calcio. Mi piacerebbe fare il procuratore sportivo, magari anche il ds. Però so già che sarà durissima. La Juve resterà un sogno...".