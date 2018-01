Interviststato da Sky Sport, Andrea Barzagli ha confermato di essere a un passo dal rinnovo con la Juventus fino al 20 giugno 2019: "Ho parlato con la società e con Marotta, la posizione è che tutte e due le parti sono intenzionate a continuare. Io spero di continuare a giocare nella Juventus, diciamo che siamo a buon punto. Mi impressionò sette anni fa entrare a Vinovo e vedere tutti i trofei della Juventus, ma la cosa che più mi ha segnato e mi è rimasta dentro è stata l'inaugurazione dello Stadium. Buffon? È il presente, Gigi è il nostro capitano. È ancora un giocatore e per noi è fondamentale che ci sia in campo e nello spogliatoio. In futuro lo vedrei bene con un ruolo in federazione. Avere un ex giocatore come lui per l'Italia sarebbe un vantaggio per tutto il movimento".