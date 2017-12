Rinnovi in vista per i senatori della vecchia guardia bianconera in scadenza di contratto a giugno. Barzagli firmerà per un'altra stagione, mentre Chiellini avrebbe già attivato la clausola fino al 2019 e può prolungare fino al 2020.



Intanto la Juventus è già al lavoro per riscattare Howedes a titolo definitivo dallo Schalke: il cancello delle 25 presenze (condizione per l'obbligo) non verrà varcato, ma non è da escludere che si valuti l'ipotesi di riscattarlo a minor costo (rispetto ai 13 milioni previsti) considerata professionalità e ambientamento del tedesco.