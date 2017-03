Il difensore della Juventus, Andrea Barzagli ha dichiarato alla vigilia del sorteggio dei quarti di finale in Champions League: "Sarebbe meglio evitare il Bayern Monaco perché è in un momento di forma eccezionale. Ma è una scelta difficile, quando si arriva tra le migliori 8, sono comunque tutte forti. Come qualità abbiamo raggiunto il top, ma non conta solo la qualità, conta sopratutto il risultato finale. Il primo obiettivo è vincere il sesto scudetto, ma sarebbe il massimo vincere la Champions. In Europa conta molto l'esperienza, anche per questo è importante che la Juventus sia costante e arrivi ogni anno il più lontano possibile".