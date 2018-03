Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha commentato così a Sky Sport la vittoria con la Lazio: "Volevamo mettere tutta la pressione del mondo sul Napoli e ci siamo riusciti. Mancano ancora tante partite alla fine e dobbiamo continuare così, macinando punti. La vittoria di oggi è stata molto pesante. Dybala? Ci ha dato un bel segnale. Conosciamo bene le sue qualità e sappiamo di poterci fidare ciecamente di lui. Avevamo preparato questa partita, consapevoli che avremmo avuto poche chance di segnare. C'erano tanti assenti tra di noi stasera, dovevamo essere molto compatti soprattutto in difesa. Champions? Sarà un'altra partita. Non mi aspetto una gara così brutta e tattica, ma più tecnica. Dovremo giocare meglio di oggi, ma abbiamo tutte le qualità per farlo. Nazionale? Ho fatto il mio corso e credo che sia giusto lasciare spazio agli altri. Anche per la Juventus è meglio che non vada più in Nazionale. Vorrei capire chi sono i tifosi disperati per l'addio all'Italia di Barzagli, perché non ho mai fatto vincere tutte queste partite agli azzurri".