Il rientro anticipato didal ritiro della Nazionale italiana fornirà nuovo materiale per le polemiche, a una settimana dalla sfida di campionato traallo stadio San Paolo. Il difensore centrale, che ha lasciato gli Azzurri per motivi personali, è stato infatti avvistato la scorsa notte in un famoso ristorante di Riccione che, dopo la cena, offre un dj set fino alle 2. Immortalato in un'immagine pubblicata su Instagram da un dj, il bianconero appare sorridente, intento a passare una serata di puro divertimento prima di tornare a disposizione di Max