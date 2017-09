Tocca ad Andrea Barzagli tastare il polso dello spogliatoio bianconero alla vigilia della sfida europea con l'Olympiacos. Questi i temi principali toccati dal difensore nella conferenza stampa dell'Allianz Stadium.



ULTIMO GIRO - "L'approccio è uguale a sempre. Chiaramente più passano gli anni e più cerchi di migliorare, te stesso e la squadra. Siamo tutti ben avvelenati per andare avanti il più possibile in questa competizione. Grande voglia di andare avanti e giocare certe partite. La Champions per un calciatore è il massimo".



PRIMO POSTO - "Fondamentale partita di domani. Troppo importante vincere, di conseguenza poi penseremo alle prossime due. Inutile pensare al primo posto, ora contano solo i tre punti".



CENTRALE - "Mi ha provato mezzapunta stavolta (ride, ndr). Deciderà il mister dove schierarmi, sono aperto a tutto".



ESEMPI - "Le sfide col Barcellona sono diverse tra loro, è differente giocare i quarti o la prima del girone. In questi anni tutti abbiamo capito come si gioca la Champions, abbiamo imparato dagli errori. La Champions è fatta di fortuna, di periodi. E' un torneo complicato, per vincerlo devi essere forte e poi si devono incastrare delle cose"



OBIETTIVI - "La Juventus non è cambiata, anzi è migliorata e cresciuta. In questi anni noi giocatori ed il club siamo diventati più importanti, annata difficile che speriamo di poter concludere raggiungendo i nostri obiettivi".