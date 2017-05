Schierato titolare a sorpresa da Massimiliano Allegri, Andrea Barzagli è stato tra i migliori in campo della Juventus contro il Monaco. Ecco le parole del difensore a Premium Sport: "Abbiamo fatto più a tre che a quattro la fase difensiva, per una questione tattica del Monaco. Per fortuna abbiamo ottenuto un ottimo risultato dopo tanta fatica. Sapevamo della loro forza e in campo ce ne siamo accorti ancor di più, hanno tre o quattro giocatori in attacco molto forti che sanno metterti in difficoltà. Oggi hanno avuto due-tre palle gol importanti. Mbappé? Sa fare i movimenti, ha velocità, tecnica, fisico. Sa fare tutto. È devastante e ce ne siamo accorti. Oggi ha avuto delle palle gol grazie proprio ai suoi movimenti. Difficilmente ho visto un giocatore così forte a quell'età. Higuain? In Champions League non ha fatto tantissimi gol quest'anno, ma ha giocato di più per la squadra. Oggi è tornato il grande centravanti che è grazie ad un paio di scommesse che ha con me e Chiellini. A parte questo, devo dire che oggi ha fatto due gol non facili, da grande centravanti. È importante che abbia realizzato questa doppietta in vista della prossima partita".