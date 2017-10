Andrea Barzagli, difensore della Juventus, parla in zona mista dopo la sconfitta contro la Lazio: "Gara decisa da episodi, buona nel primo tempo e meno nel secondo. Abbiamo preso due gol e la gara si è complicata. La Lazio è molto fisica e brava nelle ripartenze, poi c’è stato caos nel finale. Se il risultato è stato così è perché non abbiamo avuto la forza per cambiarlo. Non penso ci sia bisogno di allarmarsi, abbiamo perso una partita in casa, ma siamo ancora all’inizio. Rifletteremo su quello che abbiamo sbagliato, ma niente drammi. La gara di mercoledì è fondamentale, da non sbagliare, saranno determinanti le prossime due per il girone. La Lazio ha giocato molto bene e ha meritato questa vittoria".