Andrea Barzagli potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus fino al 2019. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha avviato i contatti con l'entourage del difensore per un ulteriore prolungamento: il progetto vedrebbe il classe '81 in versione "part-time", in modo da agevolare la crescita di Mattia Caldara, in arrivo dall'Atalanta la prossima estate.