A due giorni dalla sfida d'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, la Juventus ha proseguito la sua preparazione a Vinovo. Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che per la sfida con gli Spurs dovrà fare a meno di Andrea Barzagli, fermato da un problema al polpaccio.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus: "Barzagli ha effettuato un lavoro differenziato per un risentimento al polpaccio della gamba destra, riferibile, secondo gli esami strumentali effettuati nella mattinata odierna presso il J Medical, alla presenza di un edema al muscolo soleo".



SALTA IL TOTTENHAM - Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma la presenza dell'edema di fatto lo toglie dalla disposizione di Allegri per martedì, con Benatia e Chiellini che, come nelle ultime partite, guideranno la difesa bianconera.