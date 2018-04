Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport a due giorni da Inter-Juventus: "Tifosi a Vinovo? Penso che siano venuti per incoraggiarci, hanno fatto una bella cosa. L'hanno sentito un po' tutti i ragazzi della squadra. Sappiamo l'importanza di questa partita e delle ultime quattro in generale. Siamo concentrati per l'obiettivo. Tensione? Sono uscito e ho sentito toni molto tranquilli, non minacce. Sono venuti tranquillamente per sostenerci, è stata una giornata positiva".



CONFRONTO NELLO SPOGLIATOIO - "Non ci sono state scazzottate. C'è stata però amarezza, sapevamo l'importanza della partita e abbiamo perso in casa. C'è stato un giorno per ripensare a cosa era successo, perché abbiamo avuto un giorno libero. Ho visto grande spirito da parte di tutti e voglia di centrare un obiettivo diventato più difficile ma che dipende ancora da noi, visto che abbiamo un punto di vantaggio".



MANCANZE - "Difficile dire cosa ci è mancato contro il Napoli, ci è mancato un po' tutto. Raramente è capitato di vedere una prestazione così sottotono da parte nostra, l'abbiamo cancellata, nella nostra testa adesso deve entrare soltanto l'obiettivo di fare una grande partita sabato".



CONDIZIONE FISICA - "Juve-Napoli? Ancora mi dovevo rimettere a posto, cerco di lavorare per essere al massimo e a disposizione di Allegri in queste ultime quattro partite".



VERSO L'INTER - "Cambia qualcosa a livello psicologico, abbiamo maggiori pressioni e alla fine bisogna avere anche più cattiveria nel preparare la partita contro l'Inter. Da qui alla fine abbiamo quattro partite fondamentali, il campionato non si deciderà sabato, ma questa è comunque una partita che vale tanto per noi e anche per i nerazzurri. E' un big match molto sentito, può darci tanto in caso di risultato positivo".



QUALITÀ - "Deve venir fuori l'unione del gruppo, la voglia di vincere che abbiamo avuto in questi anni e che anche quest'anno deve fare la differenza. Chi andrà in campo sabato dovrà dare l'anima. Sappiamo di essere un gruppo, perdiamo e vinciamo tutti insieme. Uomini decisivi? Mi auguro chiunque, anche chi parte dalla panchina. Conta quello che hai dentro, sapendo che ci sarà da soffrire tantissimo e da fare qualcosa in più".



FUTURO - "In questo momento sono abbastanza concentrato sul campo, contano queste partite. Il resto si vedrà".