Dopo un primo tempo tra alti e bassi, potrebbe essere già finito il tempo di esperimenti con il 3-4-3 per Massimiliano Allegri e la sua Juventus. Contro il Napoli, i bianconeri hanno giocato solo un tempo con il nuovo modulo, salvo poi tornare al fido 4-2-3-1 all'ingresso in campo di Cuadrado, che ha ridato linfa alla manovra bianconera. Visti gli esiti, la nuova strada verrà messa da parte anche domenica nel match di campionato contro l'Udinese, anche se con qualche novità nei protagonisti. Dalla formazione che scenderà in campo alla Dacia Arena saranno probabilmente assenti Marchisio e uno tra Pjanic e Khedira. Spazio dunque per Rincon in mezzo al campo. Spera di trovare un posto fin dal primo minuto anche Marko Pjaca anche se sarà più difficile con la concorrenza di un Cuadrado in grande forma e un Mandzukic divenuto ormai fondamentale per Allegri.