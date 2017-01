Medhi Benatia ha dolore alla gamba? Alcuni quotidiani marocchini, come Al Mountakhab, hanno lanciato l'allarme. Il difensore della Juventus aveva infatti mostrato un bendaggio sospetto al ginocchio dopo l'allenamento con la sua Nazionale, ma la notizia dei giornalisti locali lo ha fatto letteralmente infuriare. "Vorrei dire a chi ha scritto certe cose di tenere da parte il suo odio per me e concentrarsi su altro", ha detto il capitano del Marocco, aggiungendo: "Adesso sto bene e non sono affatto infortunato".