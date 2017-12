Il difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Roma: "Mi fa piacere aver vinto, perché la Roma è una rivale per lo Scudetto. Aver vinto con un mio gol, poi, è una felicità in più. Potevamo chiuderla sul 2 o 3 a 0, ma abbiamo sbagliato qualcosina davanti. Poi abbiamo rischiato sul mio errore, ma per fortuna Szczesny è stato fenomenale. È stata un’esitazione che ci poteva costare tanto. Siamo ancora la squadra da battere: il nostro obiettivo è di continuare a vincere in Italia, con questo atteggiamento stiamo dimostrando che possiamo farlo. Un mio fallo sul gol del vantaggio? Onestamente non credo."