Medhi Benatia, difensore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Palermo: "Il Porto è una squadra abituata a giocare questa competizione e per questo sarà dura: a questi livelli non esistono delle gare facili da affrontare. Vogliamo farci trovare pronti poiché il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo in Champions. I nostri obiettivi sono molto alti e da parte nostra c'è grande ambizione".



Due parole, poi, sulla sfida Bayern-Juve dello scorso anno: "Non è vero che abbiamo sottovalutato la Juventus, nessuno di noi era felice per averli beccati agli ottavi. In casa nostra ci hanno colto di sorpresa all'inizio, poi siamo stati bravi a reagire e rimontare".