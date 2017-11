La Juve evita una figuraccia epocale, prendendo tre punti col Benevento che in un modo o nell'altro riavvicinano la vetta della classifica. Allegri salvato da Higuain e Cuadrado, bene anche De Sciglio. Mentre Dybala e Alex Sandro rimangono in evidente crisi. Nel Benevento si esaltano Brignoli e Ciciretti, la sconfitta non cancella una domenica indimenticabile.

Juventus-Benevento 2-1

JUVENTUS

SZCZESNY 5.5: Ciciretti segna un gol capolavoro. Ma lo fa praticamente senza barriera...

DE SCIGLIO 6.5: fa il suo, a livello personale esegue quello che il compito richiede senza strafare ma anche senza sbavature. E nella ripresa è da un suo affondo che parte il cross perfezionato dalla torre di Matuidi.

RUGANI 5.5: da un un suo disimpegno sbagliato nasce la ripartenza del Benevento che manda in difficoltà Alex Sandro.

CHIELLINI 6: ennesima partita finita col turbante, alimenta la manovra ma non è propriamente la sua forza.

ALEX SANDRO 5.5: piaccia o non piaccia, dietro è un disastro. Suo l'evitabile intervento di pura foga che porta alla punizione di Ciciretti, suo un passaggio in orizzontale sbagliato che poteva spalancare contropiede pericoloso. Poi è decisivo con il cross per Cuadrado, con lui Allegri dovrà parlare ancora un po'...

MARCHISIO 6: sbaglia un paio di conclusioni dal limite da poter sfruttare meglio, non è lui a dettare i tempi del gioco bianconero, ancora arrugginito. Diventa prezioso quando c'è da mantenere la calma.

MATUIDI 6.5: date le circostanze, opera più da attaccante aggiunto che altro, fallendo in un paio di occasioni l'appuntamento con il gol. E' poi determinante con quell'assist aereo per il gol di Higuain dell'1-1.

CUADRADO 6.5: prova a creare superiorità numerica, gestisce male un paio di palloni pericolosi e alla distanza torna a fare la differenza confermandosi determinante come a Lisbona (81' BERNARDESCHI 5.5: palla persa e ammonizione quando c'era da congelare il gioco, le cose che Allegri non perdona).

DYBALA 5: spreca anche le sue punizioni tanto da lasciarne un paio a Douglas Costa e Higuain, si divora un gol gigantesco, appare in netta difficoltà. Quando poi la Juve si sblocca, lui non si nota. Tra gli applausi, anche qualche fischio (87' BENTANCUR ng).

DOUGLAS COSTA 6.5: è lui il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, colpisce due pali, ci prova in ogni modo. Nella ripresa cala fino al cambio (78' MANDZUKIC ng)

HIGUAIN 6.5: muoversi in tutto quel traffico non è semplice, perfetta la torre che Dybala spreca a fine primo tempo. Ed è da un suo guizzo da rapace d'area che la Juve riesce a rialzare la testa.

All. ALLEGRI 5.5: battere il Benevento in questa maniera non può lasciarlo tranquillo, sono però tre punti che pesano guardando i passi falsi di Inter e Napoli. Decide di non cambiare niente fino a meno di un quarto d'ora dalla fine, decide di ignorare anche questa volta Bernardeschi. Come a Lisbona, di buono c'è solo il risultato.

BENEVENTO

BRIGNOLI 7: spericolato quanto basta, para tutto quello che può parare. Protetto per 45 minuti anche da una buona stella poi nella ripresa i suoi miracoli non bastano.

ANTEI 5.5: Douglas Costa gli fa venire il mal di testa, ma in qualche modo ne viene fuori.

DJIMSITI 6.5: comanda la difesa con la giusta cattiveria.

DI CHIARA 5.5: si arrangia, non sempre basta.

VENUTI 5.5: dà manforte sulla fascia più battuta dalla Juve, non è facile.

CHIBSAH 6: ex di turno, si può esaltare in un match dove serve solo il randello.

VIOLA 6.5: con il cuore.

LAZAAR 6: l'esperienza non gli manca, prova anche a spingere quando riesce ma appena Cuadrado e De Sciglio accelerano va in difficoltà (61' LOMBARDI 5.5: entra quando ormai la Juve era riuscita a fare la Juve, dove va sul gol di Cuadrado?).

CICIRETTI 7: nel 2010 un suo gol regalò lo scudetto Allievi alla Roma proprio in finale contro la Juve, ma è questa la rete che non potrà mai dimenticare nonostante la sconfitta.

CATALDI 6: dovrebbe sostenere la punta, inevitabilmente finisce per fare il mediano tra i mediani (87' PARIGNI ng).

ARMENTEROS 6: primo difensore, il primo mattone del muro giallorosso è lui. Molto meno efficace palla al piede (70' CODA 5.5: non si vede).

All. DE ZERBI 6.5: ha dato un'anima alla squadra, lottando come se anche da questa partita potesse passare la salvezza. E a livello emotivo forse sarà ugualmente così.

@NicolaBalice