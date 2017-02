Ormai è davvero solamente più una questione di ore. Daniel Bolotnicoff, agente di Rodrigo Bentancur, si trova infatti a Torino già da qualche giorno e continua a lavorare per definire i dettagli del trasferimento alla Juve da parte del suo assistito. Quando poi verrà trovato l'accordo definitivo, poi, il centrocampista uruguaiano classe '97 lo raggiungerà in Italia per visite mediche e fatidica firma, completando così il trasferimento dal Boca Juniors entro il 20 aprile come da accordi. "Il mio agente è a Torino, però al momento non mi ha detto di prepararmi a partire. Vediamo se nei prossimi giorni ci saranno novità" ha dichiarato proprio sabato. E tutto il popolo bianconero aspetta con lui.