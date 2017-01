AAA centrocampista cercasi. Dopo l'arrivo di Rincon dal Genoa Marotta è al lavoro per regalare ad Allegri un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Sfumato Axel Witsel e viste le difficoltà per arrivare ad altri profili di spessore, secondo quanto scrive Tuttosport la Juventus sta lavorando per anticipare di 6 mesi l'arrivo a Torino di Rodrigo Bentancur. Col Boca Juniors è tutto stabilito da settimane: entro aprile i bianconeri verseranno i 9 milioni restanti del diritto di opzione e il 19enne sbarcherà in Italia a giugno. Marotta, però, starebbe trattando col presidente Angelici per anticipare i tempi.



SCENARIO - Fonti argentine riferiscono che alla fine l'operazione si farà e Bentancur si metterà subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Anche un modo per rendere più "morbido" il suo ambientamento nella nuova realtà, non solo calcistica. Attualmente il ragazzo è impegnato nel torneo Sub 20 sudamericano con la sua nazionale e potrebbe volare in Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, dipenderà dai risultati dell'Uruguay. Per l'estate in pole position c'è Tolisso del Lione