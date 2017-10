Arriva una nuova soddisfazione per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista classe '97 della Juventus è stato convocato dal c.t. dell'Uruguay Oscar Tabarez per le prossime sfide amichevoli contro Austria e Polonia. Per la sfida contro l'Udinese, Max Allegri sembra intenzionato a lasciare in panchina l'ex Boca Juniors, che in ogni caso ha mostrato già qualità eccellenti nei primi mesi in Italia.