Rodrigo Bentancur è uno degli uomini del momento. Il centrocampista della Juve, con la maglia dell'Uruguay ha incantato tutti ed è stato tra i migliori in campo, tanto da prendersi un 9 in pagella: "Insieme a Suarez è il migliore in campo. Ha spazio a sufficienza per gestire il pallone, giocandolo da destra a sinistra. "Ha tempismo" per incidere, con la tecnica e con una notevole precisione nel passare il pallone. Un grande passaggio per il terzo gol dell'Uruguay e un altro ancora, oltre a un tiro da fuori area".