Rodrigo Bentancur è stato uno dei giovani rinforzi più interessanti arrivati alla Juventus nel recente periodo. Il centrocampista classe '97, approdato a Torino dal Boca Juniors, ha giocato di recente il Mondiale Under 20 con l'Uruguay e sarebbe impaziente di mettere minuti nelle gambe nella sua avventura in Italia. Motivo per cui, per consentirgli di crescere a dovere, i bianconeri sarebbero pronti, secondo quanto riporta il quoditiano argentino Olé, a cederlo in prestito alla Sampdoria.