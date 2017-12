La panchina non preoccupa Federico Bernardeschi. Il numero 33 è un top player "della panchina", ma non si scoraggia e continua a sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano. "Io sto bene. Ma proprio bene", svela il fantasista ex Fiorentina a Tuttosport: "Sono in una squadra fortissima, ho compagni fenomenali che hanno vinto sei scudetti e tre coppe Italia, ho la fortuna di allenarmi con loro ogni giorno. Sì, non lo sto dicendo perché si deve dire per forza: sto proprio bene qui alla Juve. Bisogna solo avere pazienza. E imparare. Sto imparando a difendere, perché l’allenatore ci tiene, d’altra parte se i giocatori offensivi non danno una mano si perdono gli equilibri. Sto imparando, ma devo ancora crescere. Ogni giorno si può migliorare, nessuno è perfetto e questo l’ho imparato dai campioni della Juventus che lavorano sempre come se fossero dei Primavera. Imparo da tutti, è una squadra forte e mi sento orgoglioso di farne parte. E’ bello giocare qui, ti diverti".