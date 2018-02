Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato a Rai Sport. Una lunga intervista, partendo dalla passione per la musica: "Ieri ho messo una storia su Instagram de 'La guerra di Piero' di De Andrè. Le sue canzoni si possono quasi studiare da quanto sono poetiche.



Fiorentina? Quando ritorni dove sei cresciuto è sempre speciale. Ovviamente l'accoglienza è stata così: il calcio è così.. Lo scopo del calcio è fare gol e quando fai gol credo sia giusto esultare per rispetto dei propri tifosi, a me è venuto da esultare senza mancare di rispetto a nessuno. La riconoscenza alla società viola non mancherà mai.



Il mondo Juve? E' grande e bello. Un mondo inaspettato, perchè finchè lo vedi dall'esterno è una cosa, ma quando lo vivi impari a vedere tutto diversamente. Sono determinato. Ci sono le partite che vanno bene o male, ma la cosa importante è avere una linea e una mentalità.



Allegri? E' molto mentale. E' complicato gestire molti campioni e mettere insieme tutte le teste, credo che lui sia forte in questo.



Tottenham? Siamo preparati, determinati e pronti. Ci arriviamo al 100% dal punto di vista fisico e mentale.



Dybala pronto? Credo e spero di si, lo stiamo aspettando. Che si dia una mossa (ride ndr). Credo fermamente che la concorrenza in una squadra sia fondamentale, permette di tenere alta l'asticella.



Napoli? Sta meritando di essere lassù con noi. La Juve è più abituata, ma è tutto da guadagnare quest'anno, il passato conta fino a un certo punto. Credo che sarà una lotta fino all'ultimo e sono contento di viverla".