Federico Bernardeschi è pronto a tornare a sognare. Come annunciato da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, rischio operazione scongiurato per il giovane talento arrivato alla Juventus in estate. La stagione può riprendere, già dalla prossima settimana, quando sarà libero di tornare ad allenarsi in gruppo in vista di un prossimo ritorno tra i convocati del tecnico livornese. L'edizione odierna di Tuttosport analizza così il recupero di Bernardeschi: "La trequarti ne beneficerà, anche perché Fede sa come fare la differenza. Sia quando gioca dal primo minuto che quando subentra, dato che conferma l'impressionante percorso di crescita che il ragazzo ha fatto nei primi mesi di Juve. Per Allegri è una manna dal cielo, per gli avversari un pericolo in più da maneggiare con estrema cautela. Bernardeschi, con la maglia bianconera addosso ha sviluppato l'istinto del killer. Caratteristica tipica di chi è un vincente per natura".