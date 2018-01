Federico Bernardeschi potrebbe trovare un posto da titolare nella partita di questa sera della Juventus all'Allianz Stadium contro il Genoa. Il numero 33 bianconero ha messo in mostra grandi giocate finora, soprattutto quando è partito da titolare. Lo ricorda oggi Tuttosport, così:



"I numeri non spiegano tutto nel calcio, ma nel caso di Federico Bernardeschi sono abbastanza chiari. L’ex numero dieci della Fiorentina in campionato ha totalizzato 444’ e dal primo minuto è stato schierato soltanto quattro volte. Ma quando parte titolare, Federico, è una sentenza. Contro Atalanta, Spal e Cagliari è andato sempre a segno. Non fosse per la partita senza reti con la Sampdoria, saremmo di fronte a un en plein straordinario. Da subentrato, invece, ha messo il timbro in Champions League nel match qualificazione in casa dell’Olympiacos. Numeri importanti che dimostrano una volta di più la bontà dell’operazione estiva di Beppe Marotta e Fabio Paratici, che pur di arrivare al talento carrarino hanno versato nelle casse dei Della Valle la bellezza di 40 milioni di euro".