Bernardeschi sta meglio, la terapia conservativa che è stata avviata dal momento dello sfortunato contrasto con Rincon nel derby col Torino, e che gli ha procurato una parziale lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro sta procedendo secondo la tabella imposta dai medici della Juventus. L'ottimismo non manca, ma serviranno conferme anche e soprattutto per la data del possibile rientro.



DOMANI LA RISONANZA - Domani il trequartista ex-Fiorentina si dovrà sottoporre alla risonanza magnetica di controllo e programmata da tempo. Un punto chiave del percorso di guarigione perchè testimonierà o meno il buon esito delle terapie. Se tutto andrà secondo programma non sarà necessario l'intervento chirurgico (almeno per ora) ma solo un solido rafforzamento della struttura muscolare della gamba infortunata.



ALMENO UN ALTRO MESE - Una preparazione atletica per tornare a giocare, anche nel migliore dei casi, non potrà però iniziare prima di aprile. Secondo Tuttosport anche se la risonanza magnetica confermerà il progredire delle terapie Bernardeschi, non sarebbe comunque immune da una possibile operazione e soltanto fra 20 giorni minimo lo staff medico della Juventus si pronuncerà sulla necessità definitiva o meno di un intervento.