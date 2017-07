Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore della Juventus. Il talento italiano ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà fino al 2022 con il club bianconero e dopo il primo messaggio ai tifosi ha voluto postare un messaggio anche per dire addio alla Fiorentina e ai suoi ormai ex-tifosi.



LA FIORENTINA - "È arrivato il momento dei ringraziamenti. Per questi 12 anni, voglio ringraziare la società Fiorentina per avermi cresciuto e per avermi fatto diventare un uomo, voglio ringraziare tutte le persone che sono state al mio fianco. Quelle che tra oneri ed onori si sono prese tutto. Ma soprattutto vorrei ringraziare tutte quelle persone di cui si parla poco ma che lavorano fianco a fianco di noi giocatori, quelle che nessuno nota e nessuno vede perché dietro le quinte. Mi riferisco ai magazzinieri, fisioterapisti, dottori, addetti ai lavori, dal primo all'ultimo. A coloro che mi hanno sempre sostenuto e hanno combattuto al mio fianco. Di voi non mi scorderò mai perché avete costruito con me le fondamenta e soprattutto perché avete messo il cuore prima del lavoro, sempre. GRAZIE!"



NUOVA VITA - "Ora... Sono giunto al principio di un nuovo cammino. Che dire... Non poteva iniziare meglio di così. GRAZIE per avermi già fatto provare emozioni indescrivibili, GRAZIE per i brividi trasmessi, GRAZIE per l'affetto dimostrato, GRAZIE per la stima e la fiducia riposte in me. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura, mettermi a disposizione, dare tutto senza riserve ed onorare ciò che vesto. Non voglio peccare di presunzione e promettere, ma una cosa, però, la voglio assicurare... Non mancheranno Mai: Umiltà, Impegno, Grinta , Determinazione e Dedizione.

GRAZIE A TUTTI! #Finoallafine #Rock'n'Roll".