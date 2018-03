La prossima settimana la Juventus saprà se Federico Bernardeschi dovrà operarsi oppure no. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il week-end arriverà il momento per testare la situazione dell’articolazione del ginocchio dell’ex viola. Lo staff medico bianconero vuole capire se l’attesa e gli sforzi fatti in queste settimane hanno prodotto l’effetto sperato. La prossima settimana Bernardeschi dovrebbe provare sul campo se la terapia conservativa ha dato i suoi frutti. In caso contrario il giocatore sarà costretto a subire un’operazione anticipando così la fine della sua prima stagione in bianconero.