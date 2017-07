Federico Bernardeschi si presenta in conferenza stampa da nuovo giocatore della Juventus. Queste le parole dell'ex Fiorentina ai suoi vecchi tifosi: "Sui social ho già ringraziato la Fiorentina. 12 anni sono tanti, voglio ringraziare la società per quello che ha sempre fatto per me. Mi ha sempre difeso, mi ha fatto diventare uomo. Ringrazio anche le persone che mi sono sempre state accanto nel bene e nel male. E' un ringraziamento di cuore quello che faccio alla Fiorentina"-