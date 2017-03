La Juventus si prepara a vivere un'estate di grandi cambiamenti con almeno 3 rinforzi di primissimo piano che dovranno rinforzare una rosa già ampiamente competitiva. Gli ultimi avvenimenti in casa bianconera, con gli infortuni di Pjaca e Dybala, hanno però dettato al duo composto dal dg Beppe Marotta e dal ds Fabio Paratici la priorità per il prossimo mercato.



BERNARDESCHI PIU' DI TOLISSO - Non Corentin Tolisso, comunque corteggiatissimo, bensì a questa Juventus serve principalmente un giocatore con le caratteristiche di Federico Bernardeschi. E' l'attaccante della Fiorentina l'obiettivo numero uno in vista della prossima estate, perchè capace di occupare tutti i ruoli alle spalle della prima punta.



LA RICHIESTA DI ALLEGRI - Massimiliano Allegri aveva chiesto a gran voce un rinforzo in quella parte di campo già nel corso dell'ultimo mercato invernale, non vedendosi però accontentato dagli uomini mercato. Ora la Juve si trova senza una vera e propria alternativa di Dybala e, soprattutto, senza un sostituto non adattato nè di Cuadrado nè di Mandzukic. Con il nuovo modulo a 5 stelle e due soli uomini a centrocampo l'acquisto di Tolisso non è più una priorità. Lo è invece Bernardeschi che completerebbe, in un colpo solo, l'intero attacco bianconero.