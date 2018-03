Il ginocchio di Federico Bernardeschi continua a preoccupare la Juventus. L'ex fantasista della Fiorentina si è infortunato nel derby di due settimane fa contro il Torino e al momento sta seguendo una terapia conservativa che in casa Juve sperano possa servire per riavere il calciatore in forma a partire dalla fine di marzo. Tuttavia nel caso in cui la terapia conservativa non dovesse portare frutti il giocatore dovrà subire un'operazione. Tra un paio di settimane la Juve e il talento di Carrara prenderanno una decisione su come procedere.