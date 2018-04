Federico Bernardeschi sta facendo il possibile per recuperare in tempo in vista della prossima sfida del Bernabeu della Juventus contro il Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per tornare tra i convocati di Massimiliano Allegri, l'ex Fiorentina sta provando a forzare i tempi per esserci contro i Blancos, data l'assenza di Paulo Dybala per squalifica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Bernardeschi potrebbe farcela, per provare poi a scavalcare le gerarchi e, addirittura, tornare in campo.