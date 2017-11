Un vecchio pallino, per il quale la Juventus ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Come scrive oggi Tuttosport Marotta tenta il bliz per portare a Torino Goretzka. Per il tedesco la Juve scende in campo e sfida Barcellona e Bayern Monaco. E'uno dei talenti più ambiti d'Europa. Il ct della Germania Low stravede per lui e in molti lo indicano come erede di Kroos. Da scommessa a certezza, Leon Goretzka in pochi anni è diventato, grazie allo Schalke, uno dei nuovi e più ricercati talenti del calcio tedesco.



COSTATO SOLO 3,5 MILIONI - Che avesse una marcia in più degli altri lo si era capito subito. Nei dodici anni trascorsi nel settore giovanile del Bochum aveva attirato l'attenzione dei club più importanti della Bundesliga, che nel 2011 cominciarono a cercarlo. I più bravi furono i dirigenti dello Schalke nel 2013, che grazie ad un cavillo contrattuale lo acquistarono per 3,5 milioni di euro facendogli firmare un quinquennale. Ora vale dieci volte tanto, ma il contratto in scadenza a giugno potrebbe farlo partire a gennaio a prezzo di saldo.