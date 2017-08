GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

. Nonostante la prova negativa della difesa bianconera contro il Tottenham nell’amichevole disputata ieri a Wembley, la priorità per Beppe Marotta e Fabio Paratici resta il centrocampista. La Juve continua a guardarsi attorno, in attesa di affondare il colpo.. La situazione relativa al giocatore del Siviglia è rimasta congelata per settimane, ma negli ultimi giorni la Juve è tornata a muovere passi concreti. Oggi - secondo quanto appreso da calciomercato.com -. Dopo l’amichevole di Londra, i dirigenti bianconeri hanno deciso di proseguire la campagna Oltremanica con destinazione Liverpool. N’Zonzi piace ad Allegri, l’accordo col giocatore è stato raggiunto da tempo,. Senza uno sconto da parte del club andaluso, però, la Juventus virerà definitivamente altrove.Il centrocampista francese piace da tempo alla Juventus, settimana scorsa ci sono stati dei contatti diretti tra i club, ma la distanza tra domanda e offerta è rimasta sempre la stessa.con la possibilità di arrivare fino a un massimo di 20 con i bonus, ma il Paris Saint-Germain è fermo sulla propria richiesta di 30 milioni di euro., nel tentativo di portare via da Parigi il suo assistito senza dover aspettare un'altra stagione. Col Paris Saint-Germain, però, la Juventus ha parlato anche di un altro giocatore, ovvero. Il centrocampista classe 1995 ha recentemente mandato dei segnali proprio al campionato italiano: “In futuro l’idea di trasferirmi in Serie A ci può stare. Però adesso sto bene a Parigi, ma per il rinnovo del contratto è tutto in stand-by”. Rabiot piace da tempo ai dirigenti bianconeri, ma. Per il presente, infatti, Allegri vuole giocatori più pronti, proprio come N’Zonzi e Matuidi, al momento le due priorità per la mediana.