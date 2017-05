La Juventus non pensa solo alla finale di Cardiff, grandi manovre che iniziano sul mercato. E nella giornata di oggi - come rivelato da Sky Sport - il ds bianconero Fabio Paratici ha incontrato Pablo Sabbag, da qualche settimana nuovo agente di Angél Di Maria. Un faccia a faccia utile a prendere informazioni sulla situazione del Fideo, in difficoltà con il Paris Saint-Germain e possibile affare in estate. La Juve è interessata così come l'Inter, nessuno ha ancora mosso i passi decisivi, intanto l'incontro con Sabbag porta i bianconeri a lavorare anche su Di Maria tra i tanti obiettivi, da Schick a Keita.



OCCHIO A PAREDES - Nella scuderia dell'agente sudamericano c'è anche il nome di Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma è stato vicino alla Juventus già per due volte, non se ne è fatto nulla; chissà che non possa tornare di moda, con Tolisso più lontano e i bianconeri a caccia di rinforzi anche in quel reparto. La Juve si è attivata, un incontro importante con Sabbag. Ma solo dopo la finale di Champions League arriveranno le decisioni definitive sul mercato.