16.41 - JUVE IN VIAGGIO VERSO TORINO - La Juventus è partita poco fa da Oporto e sta volando verso Torino. Il pullman della squadra ha lasciato poco fa Vinovo proprio per andare a prendere i bianconeri all'aeroporto di Caselle. La Juventus è attesa in Italia intorno alle 18.15. Domani è già vigilia del match contro l'Empoli e alle 12 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.



La Juventus è ancora a Oporto. Il club bianconero, vittorioso ieri nella sfida Champions contro il Porto, con i gol di Pjaca e Dani Alves, non è ancora partito per fare ritorno in Italia a causa di problemi tecnici del volo. La Juventus è rientrata in hotel, dove ha svolto un leggero allenamento a causa del ritorno rimandato.



Nel pomeriggio poi, la Juventus farà ritorno a Torino per iniziare a preparare al meglio la sfida di campionato di sabato sera contro l'Empoli. Arrivo previsto alle 18.15