Non è sempre l'ora di comprare, prenotare giovani o fare investimenti. A volte c'è anche da riflettere sul mercato: proprio quello che fanno continuamente Beppe Marotta e Fabio Paratici, dirigenti della Juventus che adesso sta schiarendosi le idee su diversi obiettivi. E qualche decisione definitiva inizia ad arrivare, ad esempio su quello che in Sudamerica considerano il nuovo Neymar: caratteristiche tecniche ben diverse, ma Lincoln del Flamengo, attaccante classe 2000 esploso al Mondiale Under 20 col Brasile promette benissimo.



DA LINCOLN A BARELLA - Seguito in quell'occasione dagli scout bianconeri così come nelle sue apparizioni con il Flamengo, Lincoln oggi costa 30 milioni di euro per via della clausola rescissoria presente nel suo contratto che scadrà nel 2020. Dopo le prime valutazioni, la Juve ha bloccato questa idea perché il prezzo è ritenuto eccessivo: Lincoln per adesso è una pista congelata, non se ne parlerà a gennaio. Quando invece c'è chi vorrà fare passi in avanti molto seri su Niccolò Barella in vista della prossima estate (non si muoverà prima): l'Inter sta spingendo molto nelle ultime settimane e studiando una nuova offerta al Cagliari, la Juve apprezza questo talento classe '97 ed è in ottimi rapporti con Giulini ma non ha ancora chiuso l'accordo. Questo perché la valutazione arriva a 25 milioni, Marotta e Paratici seguono anche Cristante mentre per la mediana della prossima stagione ci sono i soliti nomi di Emre Can (priorità), Fabinho, Milinkovic-Savic e non solo (tutt'altro che semplici). Ecco perché bisogna ragionare bene su ogni investimento e per Barella c'è il rischio che l'Inter (ma occhio anche alla Roma) possano tentare il blitz decisivo dopo i primi contatti. E la Juve riflette, in attesa delle prossime mosse...