Giornata ricca di incontri oggi per la. Con Patrik Schick in mano e Wojciech Szczesny molto vicino, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri altri rinforzi in vista della prossima stagione, da Douglas Costa a N'Zonzi. Gli uomini mercato bianconeri sono però attivi anche sui tanti giovani di proprietà del club di corso Galileo Ferraris, come Riccardo. Intorno alle 17, infatti, è iniziato un, rispettivamente direttore sportivo e club manager del, per il futuro del talento classe '97.Acquistato lo scorso gennaio per sei milioni di euro più quattro di bonus, l'esterno abruzzese ha concluso la stagione all'Ascoli, prima di disputare un grande Mondiale Under 20 in cui - con cinque gol - ha vinto il titolo di capocannoniere e trascinato gli Azzurrini al terzo posto.. La società del presidente Saputo chiederà informazioni anche su altri giovani di proprietà della Juventus, su tutti Mattia, anche lui protagonista nella spedizione dell'Under 20 di Evani.