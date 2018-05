Juventus-Bologna, sfida valida per la terzultima giornata di Serie A, è diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Il fischietto toscano è coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Liberti, con Saia come quarto uomo. Al VAR Mariani e Posado.



64' Gol di Khedira: esce a vuoto Mirante, il tedesco col destro porta in vantaggio i bianconeri. Dubbio però il contatto tra Khedira e il difensore del Bologna con il quale si libera della marcatura.



60' Giallo per Crisetig: fallo in scivolata su Higuain, giusta la sanzione.



46' Cross di Douglas Costa, Cuadrado non ci arriva: c'è la trattenuta di Keita, il colombiano chiedere il rigore, Irrati lascia correre.



25' Buffon sbaglia in fase di impostazione, Crisetig anticipa Rugani che lo atterra in area di rigore ostacolandolo con le mani. Il centrocampista del Bologa va giù, il direttore di gara fischia il rigore dando il giallo a Rugani.



18’ Ammonito Poli, che rifila un brutto calcio a Higuain.



14' Ammonito Cuadrado per fallo su Poli. Il colombiano era diffidato e salterà Roma-Juve.



9' Segnalato un fallo di Rugani su Verdi, ma qualche secondo prima Crisetig aveva fermato in modo irregolare Higuain: infuriato il Pipita.