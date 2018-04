Ogni partita è decisiva per la Juventus da qui al termine della stagione. Inter, Bologna, Roma e Verona, tutte partite da vincere sulla strada verso il settimo scudetto consecutivo. I bianconeri hanno bisogno del supporto dei loro tifosi, in particolare all'Allianz Stadium e da oggi sono in vendita libera i biglietti per la sfida contro i felsinei:



"Penultimo impegno dei bianconeri all'Allianz Stadium per la stagione 2017/2018. E in questo momento del campionato, ogni partita è decisiva! Non perdete l'occasione di esserci, il 5 maggio alle 20.45 e sostenere i nostri ragazzi #FinoAllaFine in occasione di Juve-Bologna: dopo la fase di vendita riservata Juventus Member, i tagliandi sono a disposizione di tutti i tifosi!"