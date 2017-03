L'undicesimo gol in stagione per Moise Kean ha un peso specifico immenso: l'1-0 con cui la Juventus di Grosso ha battuto il Benevento è fondamentale per mantenere salda la prima posizione nel girone B del campionato Primavera. A brillare è stato di nuovo il classe 2000, sotto la pioggia di Vinovo e sotto lo sguardo attento di Pavel Nedved. Ma anche di Mino Raiola, che a Torino era presente qualche giorno fa proprio per parlare con il giovane attaccante. L'argomento principale, ormai è chiaro, riguarda la firma di Kean sul primo contratto da professionista con la Juve. Una firma su cui la società continua a nutrire ottimismo, ma che ancora continua a subire rinvii: il ritardo ha mobilitato ancora una volta l'Ajax, il club che più di ogni altro si era avvicinato al ragazzo in passato. In attesa di prolungare ufficialmente il rapporto di Kean con la Signora, dall'Olanda si fanno avanti con prepotenza.